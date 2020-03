Sparkasse und Marktplatz

Bensheim.Die Vorstellung der Idee des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Bensheim, Eric Tjarks, die Zentrale der Sparkasse an den Berliner Ring nach Auerbach zu verlegen, stößt bei der BfB auf scharfe Kritik. Dem Verwaltungsratsvorsitzenden, Bürgermeister Rolf Richter, sollte klar sein, dass eine möglicher neuer Standort außerhalb der Innenstadt sich sehr negativ für die Innenstadt auswirken werde. „Die BfB-Fraktion lehnt diese Entwicklung als weiteren Tiefschlag für die Bensheimer Innenstadt entschieden ab“, erklärt Ulrike Vogt-Saggau.

Die BfB will bei ihrer nächsten Fraktionssitzung am Dienstag (10.) das Thema Innenstadt und Marktplatz als weiteren Schwerpunkt in den Mittelpunkt stellen. „Dabei wird es um die Einschränkung des städtebaulichen Wettbewerbes durch CDU und SPD zum Marktplatz/Haus am Markt ebenso gehen wie um das Thema Bürgerbegehren, das von Bürgern initiiert wurde, um alle Ergebnisse aus dem Bürgerdialog zu berücksichtigen. Unsere Bürger sollen selbst ergebnisoffen entscheiden können“, betont Norbert Koller.

Und das Thema Räumlichkeiten für das Familienzentrum solll an diesem Abend ebenfalls behandelt werden. „Wir sind der Auffassung, dass das Familienzentrum in der Innenstadt einen wichtigen Beitrag zur Belebung leisten wird. Warum Bürgermeister Richter den bereits unterschriebenen Vertrag mit dem Familienzentrum nicht eingehalten hat, sehen wir sehr kritisch. Wir vermissen wie bei der Sparkasse so auch beim Haus am Markt Verlässlichkeit und Geradlinigkeit des Bürgermeisters“, erklärt Franz Apfel. red

