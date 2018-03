Spaß an Mathe, fit für die Digitalisierung

Anzeige

Insgesamt nahmen rund 1400 Schüler teil. Namhafte Unternehmen, Hochschulen und Institutionen unterstützen das ZFM. Beim Heimspiel in Bensheim war Dentsply Sirona bereits zum vierten Mal Gastgeber. Am weltweit größten Entwicklungs- und Produktionsstandort der Dentalindustrie genossen die Teilnehmer beste Bedingungen.

Geknobelt wurde im schicken Innovationszentrum des Global Players. Dies schien viele Schüler regelrecht darin zu beflügeln, den gestellten Problemen mit neuen, manchmal auch kreativen Lösungen zu Leibe zu rücken. Neben einem Einzel- und einem Gruppenwettbewerb war die Disziplin „Mathematische Hürden“ einmal mehr ein Höhepunkt im Tagesprogramm. Hier waren nicht nur Teamarbeit und Hirn, sondern auch Tempo gefragt.

Was dem einen Angstschweiß verursacht, war für die angehenden Abiturienten anspruchsvolle Unterhaltung mit sportlicher Note. Alle mathematisch begabt, aber auch alle mit einem besonderen Spaß an einer Disziplin, die bei vielen kein allzu gutes Image hat.

„Genau das wollen wir verändern“, so Michael Meyer, Gründer und heute stellvertretender Vorstandssprecher des ZFM. Es gehe nach wie vor darum, die Freude und Leidenschaft an der Mathematik an andere weiter zu geben. Gerade in Zeiten, in denen die Bedeutung der Disziplin weiter zunehmen wird. Der Bundestagsabgeordnete und studierte Mathematiker Dr. Michael Meister bestätigt das. „Der Stellenwert mathematischen Könnens wird im Zuge der Digitalisierung allgemein zunehmen“, sagte Meister in Bensheim. Bereits heute sei der Alltag voller Mathematik. „Sie steckt in fast allem, was uns umgibt.“

Vom Fahrplan in der U-Bahn über Architektur und den Herzschrittmacher bis zum Online-Banking: Die Mathematik ist eine internationale Sprache und Grundlage aller Naturwissenschaften. „Die Zahl ist das Wesen aller Dinge“, zitierte Bürgermeister Rolf Richter den antiken Philosophen Pythagoras. Richter, einst Mathe-Leistungskurs, dankte dem ZFM für die Organisation des bundesweiten Wettbewerbs und Bensheims größtem Arbeitgeber für die professionelle Gastfreundschaft.

„Ohne Mathematik gäbe es keines unserer Produkte“, sagte Gregor Walter, Personalleiter bei Dentsply Sirona am Standort. Der Tag der Mathematik trage dazu bei, junge Menschen noch stärker für das Fach zu begeistern und dauerhaft zu motivieren. Und auch die beruflichen Perspektiven wurden angesprochen: „Wir brauchen gute Leute.“

„Ohne Mathe läuft nichts“

Ausbildungsleiter Reinhard Pfeifer betonte die Bedeutung der Mathematik und Ingenieurwissenschaften für die Zukunft eines starken Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die beiden Studenten Murat Kivci und Jens Schmitt (Maschinenbau) von Dentsply Sirona berichteten aus erster Hand aus dem Alltag eines dualen Studiums. „Ohne Mathe läuft wenig“, so der angehende Elektrotechniker Kivci.

Auch die diesjährigen Wettbewerbsaufgaben hatten es in sich. Ein Ausschuss des ZFM konzipierte für alle Standorte die gleichen Arbeitsblätter. Flächenberechnungen, Analysis und Algebra, Zahlentheorie, Kombinatorik und logische Systeme. Auf den Tischen Schreibzeug, Geodreiecke, Zirkel und Nervennahrung. Obst und Schokoriegel, Wasser und Apfelsaft. Taschenrechner und Formelsammlungen waren tabu.

Das Team um Esther Schmitt vom ZFM kümmerte sich um den Ablauf. Hinter den Kulissen bewerteten die Korrektoren die Schülerarbeiten, während die Lehrer an jedem Standort eine Fortbildung genossen. Schließlich sollen auch die Pädagogen gestärkt vom Wettbewerb nach Hause gehen. In Bensheim fieberte unter anderem die AKG-Schulleiterin Nicola Wölbern mit. Im Gruppenwettbewerb schaffte es ein Viererteam auf den dritten Platz. Ansonsten präsentierte sich das Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium gewohnt mathestark.

Rauchende Köpfe und kreative Lösungswege: Auch für zielführende Zwischenschritte gab es Punkte – selbst wenn das Ergebnis falsch war oder fehlte. „Davon hat unser Team stark profitiert“, so ein Teilnehmer aus Viernheim nach der Siegerehrung. Zuvor erläuterte die Bensheimer Vorjahressiegerin Kathrin Kirschbaum (AKG), wie man die Aufgaben am besten lösen kann. Die kommentierenden Geräusche aus dem Kreise der Mathe-Cracks sprachen Bände.

