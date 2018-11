Spaß und Spannung beim Quizabend

Schönberg.Der Verschönerungsverein Schönberg hatte zu einem Quizabend eingeladen. Trotz zahlreicher begründeter Absagen von Stammgästen des Vereins war das Haus am Dorfplatz komplett besetzt, waren doch einige neue Gesichter unter den Gästen.

Nach einem kräftigen Imbiss startete der Vorsitzende Manfred Schaarschmidt das Quiz mit seinen von ihm ausgedachten und ausgearbeiteten 92 Fragen. Diese entstammten den Wahrnehmungen des Alltages, der örtlichen Historie, dem Dorf und seinem Umfeld, dem Lautertal, der Gemarkung und wurden via Powerpoint-Präsentation vorgetragen.

Geheimnisvolle Türen

Angeboten wurden zu jeder Frage drei Antworten, wobei die richtige auf einem Antwortbogen anzukreuzen war. In einer zweiten Runde wurden die Fragen mit der richtigen Antwort eingeblendet. Hierbei war zum Beispiel zu erfahren, wie viel Wasser normalerweise „die Bach (Lauter)“ hinunter läuft, wie der „100-Jahr-Brunnen“ im Originalschriftzug mundartlich richtig geschrieben wird, an welcher Position das Haus Erbach-Schönberg – das sehr weitläufig mit dem englischen Königshaus verwandt ist – dort in der Thronfolge wiederzufinden ist, ob ein Baum dem Naturschutz unterstellt ist, wie viele Lindenbäume im Schlosspark die beiden Baumalleen bilden, welcher Raum sich hinter manch gezeigter, geheimnisvoller Tür befindet, um hier nur einige typische Fragen zu nennen.

Einwohner aus 30 Ländern

Auch hatten die Teilnehmer nicht vermutet, dass bei 873 Einwohnern sich 194 Ausländer aus 30 verschiedenen Herkunftsländern befinden. Rund ein Drittel kommt hierbei aus Polen, zahlenmäßig wesentlich geringer ist die türkische Gruppe, gefolgt vom Mitmenschen kroatischer Herkunft. Dass im Ort 170 Schönberger unter 18 Jahren wohnen, sollte eigentlich den Vereinen Hoffnung für die Zukunft machen, aber diese große Gruppe ist kaum wahrzunehmen.

Zwar war es vorgesehen, die Antworten zusätzlich noch zu erläutern, diese gemachten Versuche gingen aber weitgehend bei den vielen „laut gedachten Überlegungen“ der Teilnehmer unter.

Bester des Abends war schließlich Marius Beichtmann, der hierfür eine Urkunde bekam mit dem Titel „Schönberger Polyhistor (Universalgelehrter)“. Er erhielt weiter, wie die Nächstplatzierten Wolfgang Winheim und Thamara Schebek, eine Belohnung in flüssiger Form.

Zahlreiche Teilnehmer diskutierten bis nach Mitternacht über das auf der Leinwand Dargebotene, nicht wenige erbaten sich am Ende der gelungenen Veranstaltung von Schaarschmidt den Fragen-und-Antworten-Katalog, da sie viel Neues über ihre Heimat erfahren hatten, was sie nun selbst einmal sich „in Natura“ ansehen wollen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018