Spatenstich für neue Kita

Bensheim. Spatenstiche bei sechs Grad und dauergrauem Himmel sind selten ein Anlass für ausuferende Partystimmung. Trotzdem war die Laune am Montagvormittag an der Sparkassen-Allee alles andere als frostig, schließlich war der Anlass ein freudiger: Für voraussichtlich 5,13 Millionen Euro baut die Stadt eine neue Kita.

Diskutiert wird über die Planungen schon seit eineinhalb Jahren im kommunalpolitischen Raum. Nachdem die notwendigen Beschlüsse gefasst und die Aufträge vergeben waren, können nun die Arbeiten auf dem Grundstück hinter dem ehemaligen Sparkassen-Gebäude an der Werner-von-Siemens-Straße beginnen. Im Herbst 2019 soll Einzug gefeiert werden können.

Die Bewegungskita Hollerbusch - so der offizielle Name - wird vom Familienzentrum bereits in Containern auf dem Gelände der Schillerschule in Auerbach betrieben. Sobald der Neubau steht, ziehen Kinder und Erzieherinnen um. Vorgesehen sind fünf Gruppen mit insgesamt 90 Plätzen - 42 in der U 3-Betreuung und 48 in drei altersgemischten Gruppen von zwei bis sechs Jahre. dr

Dienstag, 30.10.2018