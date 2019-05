Spaziergang des Netzwerks Demenz

Bensheim.Für Mittwoch (5.), 14.30 Uhr, lädt das Netzwerk Demenz zum dritten gemeinsamen Spaziergang ein. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz Schönberger Sportplatz. Geplant ist, vom Schönberger Sportplatz zum Kirchberghäuschen zu laufen. Individuell kann der Spaziergang aber auch abgekürzt werden.

Pflegende Angehörige sind zusammen mit ihren dementiell Erkrankten genauso eingeladen wie alle anderen, die Spaß am Spazierengehen haben. Das Angebot soll die Möglichkeit geben, in der Gruppe an kleineren oder größeren Spaziergängen – ganz dem Niveau der Gruppe angepasst – teilzunehmen.

Das Team Stadtplanung und Demographie und das Netzwerk Demenz freuen sich, dass sich drei Frauen bereiterklärt haben, die Spaziergänge zu organisieren und zu begleiten.

Weitere Infos gibt das Team Stadtplanung und Demographie (Telefon 06251/14190 und 14296 oder E-Mail demographie@bensheim.de). ps

