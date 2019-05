SPD befasst sich mit der Europawahl

Bensheim.Vielen Wahlberechtigten in der Europäischen Union ist der Termin der Europawahl am 26. Mai noch nicht bekannt. Dem will die Bensheimer SPD abhelfen. An den letzten drei Samstagen vor der Wahl können Interessierte auf Infoständen in der Fußgängerzone Details dazu erfahren und sich über die Ziele der Sozialdemokraten informieren. Für die Vorbereitungen dazu und auch für die Flyerverteilung an alle Haushalte lädt die Vorsitzende der Bensheimer SPD, Christiane Lux, für Montag (6.) um 19 Uhr zur nächsten Vorstandssitzung ins Hotel Felix ein.

Themen sind außerdem die „Bürgerversammlung“ zu den Straßenausbaukosten in Schwanheim und die Mitgliederversammlung des Ortsbezirks „Mitte plus“. Interessierte Gäste sind eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.05.2019