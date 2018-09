SPD begrüßt Vergrößerung des Lidl-Markts

Auerbach.Die weitere Entwicklung des Stadtteils Auerbach war ein Thema in der letzten Vorstandssitzung der SPD Auerbach/Hochstädten. Die geplante Vergrößerung des Lidl-Marktes in der Ortsmitte wird begrüßt. „Der Bebauungsplan in der vorgelegten Form stellt den richtigen Weg dar“, so der Vorsitzende Jürgen Kaltwasser.

Da die Anzahl der Parkplätze im Bereich des Bürgerhauses bereits heute nicht ausreichend sei, sollte die Erweiterung der Parkfläche mit einem Parkdeck an der Darmstädter Straße von der Stadt dringend geprüft werden. Eine Dachbebauung mit Wohnungen sei, genauso wie eine Umsetzung des Gebäudes an die Bundesstraße, nach Meinung der SPD nicht sinnvoll.

Nach Ansicht des Vorstandes ist die Fortschreibung des Masterplans für Auerbach aus dem Jahre 2005 jetzt geboten. Dies gelte nicht nur für die gesamte Parkplatzsituation in Auerbach sondern auch im Zusammenhang mit den neuen Verkehrsprognosen, so der stellvertretende Vorsitzende Ralph Stühling.

„Die Parkplatzsituation am Fürstenlager ist immer noch nicht geklärt. Die fehlenden Parkplätze an Wochenenden belasten weiterhin den gesamten Bereich der oberen Bachgasse. Die Erstellung eines Gesamtkonzeptes und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation sollten bereits im letzten Jahr erfolgen“, heißt es in der Pressemitteilung der SPD. Da keine Grundstücke für neue Parkplätze zur Verfügung stehen, sollte wenigstens eine bessere Parkplatz- Beschilderung mit modernem Leitsystem erreicht werden.

Ein weiterer Vorschlag aus dem vergangenen Jahr im Ortsbeirat war die Verbesserung der Ortseinfahrten. Die Ergänzung der Beschilderung mit Veranstaltungshinweisen war ebenfalls gewünscht. red

