SPD begutachtet die Abrissarbeiten

Bensheim.Die SPD-Fraktion trifft sich am Dienstag (9.) zur wöchentlichen Sitzung auf dem Marktplatz vor dem Haus am Markt, um sich ein Bild vom aktuellen Stand der Abrissarbeiten zu machen.

Die SPD wollte auf das Haus am Markt ganz verzichten. Stattdessen sollte ihrer Ansicht nach der Platz neugestaltet, ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt werden, der die Freifläche in den Marktplatz integriert und den Höhenunterschied zur Stadtkirche gestaltet, heißt es in der Pressenotiz. „Leider konnte sich die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung nicht mit dieser Idee anfreunden“, schreiben die Sozialdemokraten.

Die Fraktionsmitglieder treffen sich um 19 Uhr auf dem Marktplatz, Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.07.2019