SPD berät über Kurzzeitpflege

Bensheim.Der Vorsitzende der „Arbeitsgemeinschaft 60plus“ der SPD im Kreis Bergstraße, Dieter Oehler, lädt zur ersten Sitzung der Vereinigung im neuen Jahr ein, die am Mittwoch (15.) um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Klostergasse 5a in Bensheim stattfindet.

Die Tagesordnung umfasst neben Berichten aus dem Bezirk Hessen-Süd auch eine Aussprache über aktuelle Themen. Dabei steht eine Diskussion zur Stärkung der Kurzzeitpflege im Mittelpunkt.

Nach einem Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Kaltwasser aus dem Bergsträßer Kreistag werden die Termine für das erste Halbjahr 2020 festgelegt. Interessierte Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.01.2020