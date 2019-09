SPD beschäftigt sich mit dem Marktplatz

Bensheim.Die SPD-Fraktion trifft sich zur nächsten Sitzung am heutigen Dienstag (24.). Das „Bürgerforum Zukunft Innenstadt“ wirkt an der Lösung des Hauses am Markt mit und lädt für Mittwoch (25.) um 19 Uhr zu einer Veranstaltung in das Kolpinghaus ein.

Die SPD-Fraktion wird auch an der Veranstaltung teilnehmen und will ihre Ideen einbringen. Gespannt seien die SPD-Fraktionsmitglieder auf die Begleitung durch die Denkmalbehörde. Wie wird die zuständige Expertin aus dem Landratsamt zu der SPD-Idee einer eingeschossigen Bauweise, bei der die Sicht auf die Kirche Sankt Georg frei ist, stehen?

Die Fraktionssitzung beginnt um 19 Uhr im Hotel Felix. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.09.2019