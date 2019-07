SPD besichtigt „Baustellen“ der Innenstadt

Bensheim.Die Belebung der Innenstadt ist seit vielen Jahren das oft zitierte Ziel aller in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim vertretenen Fraktionen. Das wichtige Thema hat die SPD-Fraktion in ihrer jüngsten Sitzung zu einem Rundgang in die Innenstadt geführt.

Erster Anlaufpunkt war dabei der Marktplatz mit der derzeitigen Ruine des Hauses am Markt. Die Sozialdemokraten, die sich hatten überzeugen lassen, dass das seitherige Gebäude nicht mehr sinnvoll zu nutzen ist, lehnen aber den vorgesehenen Neubau entschieden ab, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Wettbewerb gefordert

Und weiter: „Bereits bei der Grundsatzentscheidung im Stadtparlament im März 2017 hatten die Sozialdemokraten den Verzicht auf einen mehrgeschossigen Neubau gefordert und stattdessen einen städtebaulichen Wettbewerb angeregt.“ Ziel sei eine Platzgestaltung gewesen, die die Höhenunterschiede zwischen Marktplatz und der Stadtkirche Sankt Georg nutzt, um einen großzügigeren Platz mit der Kirche als östlichem Abschluss zu erhalten.

„Das sehen wir heute noch genauso“, führte Christiane Lux, SPD-Vorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, zum Diskussionsstand der SPD aus. Der Anblick der Stadtkirche, die nach dem inzwischen erfolgten Teilabriss wieder sichtbarer wird, bestärkte die Fraktion. Der geplante Neubau werde noch etwas höher als das jetzige Haus am Markt und werde den Blick auf die Stadtkirche erneut verbergen, heißt es weiter. Auch die historisierende Architektur finde nicht das Wohlwollen der Politiker.

„Ich ziehe in Zweifel, dass der Neubau tatsächlich dauerhaft eine Belebung des Marktplatzes bringt“, meint SPD-Mitglied Heiko Moritz, der die Fraktion im Bauausschuss vertritt. Er verwies auf die Tatsache, dass in Bensheim die Gastronomie insbesondere in der unteren Fußgängerzone und rund um den Hospitalbrunnen zu finden sei. „Dass für eine vage Hoffnung Millionen verbraten werden sollen, lehnen wir ab“, betont Stadtverordneter Thorsten Schrader.

„Dass mittlerweile der Vorschlag der SPD auch von den sogenannten mutigen Bürgern aufgegriffen wurde, freut uns“, schreiben die Sozialdemokraten. Die SPD hatte in ihrem Antrag einen breiten Bürgerdialog zum Thema gewünscht. Stattdessen habe die Koalition ihre Vorstellungen unverändert durchgesetzt.

Fachwerkhäuser und Leerstände

Nach der Beschäftigung mit dem Thema Haus am Markt mussten sich die Kommunalpolitiker nur umdrehen, um die weiteren „Baustellen“ am Marktplatz in den Blick zu nehmen.

Das frühere Kaufhaus Krämer habe viel Potenzial, meint die SPD. „Dieses hätte man aber auch Privaten überlassen können. Die MEGB hätte hier nicht tätig werden müssen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Werner Bauer.

Ein besonders wichtiges Projekt ist für die SPD die Rettung der denkmalgeschützten Fachwerkhäuser an der Nordseite des Marktplatzes. Hier sei dringender Handlungsbedarf gegeben. Dass die Stadt die Häuser jedoch nicht zu jedem Preis erwerben könne, werde durch die Sozialdemokraten gebilligt.

Beim weiteren Rundgang wurden die strukturellen Veränderungen im Geschäftsleben thematisiert. Neben einigen Leerständen, ein deutliches Symptom der innerstädtischen Probleme, sei vor allem die Verengung des Angebotes auf mehr und mehr Dienstleistungsbereiche zu erkennen. Das klassische inhabergeführte Verkaufsgeschäft werde zunehmend seltener. „Auf diese Entwicklung hatte ich bei der Planung des neuen Fachmarktzentrums an der Wormser Straße aufmerksam gemacht“, sagte Stadtverordneter Michael Sydow dazu, der viele Jahre selbst ein Geschäft in der Fußgängerzone geführt hat. Er sieht einen Teil der Probleme durch solche Entscheidungen als „hausgemacht“ an.

Schließlich monierten die Kommunalpolitiker noch die Parkraumbewirtschaftung, die die wenigen Parkplätze im Freien kostenpflichtig mache. Aus Sicht der SPD treibe das die potenziellen Kunden noch stärker in die Zentren auf der „grünen Wiese“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Fraktion. red

