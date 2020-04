SPD bespricht Ausschuss-Themen

Bensheim.Die Erhöhung des Liquiditätskreditrahmens der Stadt Bensheim stand auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses, der am Montagabend per Telefonkonferenz nicht-öffentlich getagt hatte – und steht auf der Tagesordnung der SPD-Fraktion, die heute (28.) um 19 Uhr per Videokonferenz stattfindet.

Da eine Abstimmung der Stadtverordneten über die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses im Vorfeld nicht stattfand, stehen alle Punkte des Ausschusses auf der Tagesordnung der SPD-Fraktion. Die Abstimmungen der Punkte werden dann im Umlaufverfahren dem Vorsitzenden des Haupt- und Finanzausschusses mitteilt.

Wie es mit dem Antrag bezüglich des Bürgerbegehrens für den Bensheimer Marktplatz weitergeht, gelte es zu betrachten. Der neue Termin zur Bürgermeisterwahl, Räumlichkeiten für das Familienzentrum und die Einrichtung des verkehrsberuhigten Bereichs Wilhelm- und Lindenstraße schließen die Tagesordnung ab. red

