SPD diskutiert über das Haus am Markt

bensheim.Am Montag, 12. August, um 19 Uhr trifft sich der Vorstand der SPD Bensheim zu seiner monatlichen Vorstandssitzung im Hotel Felix. Dabei wird die Diskussion über die aktuelle Entwicklung zum Haus am Markt breiten Raum einnehmen. Wird die Stadtverordnetenversammlung den Entschluss des Bürgermeisters, auf einen Neubau zu verzichten, mittragen? Wird jetzt die ursprüngliche Forderung der SPD aufgegriffen, vor der Schaffung unumkehrbarer Fakten einen städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung des Marktplatzes zu initiieren? Was sagt die Denkmalschutzbehörde zu diesem Entschluss? „Spannende Fragen, die an diesem Abend sicher gestellt werden“, schreibt die SPD.

Ein weiterer Programmpunkt wird ein Bericht über das Sommerprogramm der Fraktion sein. Bekanntlich fand dabei neben der Besichtigung der neuen Villa Medici auch ein Besuch der Stadtbücherei und der GGEW AG sowie ein Rundgang durch Auerbach statt. Philip Ullmann berichtet vom ersten gemeinsamen Treffen der politischen Jugendorganisationen Bensheims. Dabei soll das Ziel die Gründung einer überparteilichen Interessenvertretung der Jugend sein. Ein Austausch über sonstige aktuelle Themen soll den Verlauf dieser Sitzung abrunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.08.2019