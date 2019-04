SPD diskutiert über Lobbyregister

Bensheim.Nicht nur für den Bundestag, auch für das Land Hessen wird von der SPD derzeit die Einführung eines Lobbyregisters gefordert. In letzter Zeit habe die Transparenz bei Entscheidungsprozessen immer mehr abgenommen. Gefühlte Benachteiligung oder Bevorzugung von Gruppen und Organisationen bei Entscheidungsfindungen hätten zu Misstrauen und Verschwörungstheorien in der Bevölkerung geführt.

Die geforderte Einführung eines Lobbyregisters soll dem entgegenwirken. Über dieses Thema diskutiert die Bensheimer SPD in ihrer Sitzung am Montag (8.) ab 19 Uhr im Hotel Felix. Weitere Diskussionspunkte an diesem Abend werden einerseits Anträge des SPD-Bezirksvorstandes zum Thema „Sicherheit im Wandel“ sein, andererseits die Präventionsinitiative „Kompass“ am 9. Mai im Kolpinghaus.

Der Austausch über weitere aktuelle Themen und Berichte aus der Fraktion und den Ausschüssen, aber auch über die Infostände zur Europawahl steht ebenfalls an. Interessierte Gäste sind eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.04.2019