SPD diskutiert über Wahlergebnis

Bensheim.Für Montag (12.) um 19 Uhr lädt die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Christiane Lux, wieder zur Vorstandssitzung ins Hotel Felix ein. Eine Nachbetrachtung der Landtagswahl wird dabei im Mittelpunkt stehen. Hilfreich für diese Diskussion soll ein Bericht über die Sitzung des Unterbezirksvorstandes sein, der am 30. Oktober mit den Vorsitzenden der Ortsvereine tagte. Aber auch erste Anregungen aus dem SPD-Debattencamp, das am 10. und 11. November in Berlin stattfindet, werden vorgestellt.

Die Fraktionsvorsitzende Eva Middleton wird über die Arbeit der Fraktion und die derzeit aktuellen kommunalpolitischen Themen berichten. Schließlich ist aber auch ein Austausch über regionale und internationale Themen in dieser Sitzung vorgesehen. Interessierte Gäste sind wie immer eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018