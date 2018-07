SPD-Fraktion in Auerbach

Bensheim.Am Dienstag (13.) trifft sich die SPD-Fraktion zu ihrer wöchentlichen Sitzung um 18 Uhr am Bürgerhaus Kronepark in Auerbach. Die Sozialdemokraten besichtigen zunächst den Kronepark als auch den Gebäudekomplex an der Darmstädter Straße in unmittelbarer Nähe zur Straße "Im Bangert", der zugunsten einer Neubebauung abgerissen werden soll. Die SPD-Fraktion sieht das Vorhaben kritisch, da sie daran

...

Sie sehen 60% der insgesamt 671 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2012