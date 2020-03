SPD gegen Neubau am Berliner Ring

Bensheim.Ein eventuell geplanter Neubau der Sparkasse am Berliner Ring und weitere Baumaßnahmen wurden von der SPD Auerbach/ Hochstädten beraten. Die Bebauung auf der Westseite des Berliner Ring wurde bisher einheitlich im Ortsbeirat abgelehnt.

Bereits heute ist der Straßenverkehr im Bereich des Ärztezentrums und des Einkaufsmarktes stark belastet. Eine sichere Überquerung der Straße für Fußgänger sei dort fast nicht mehr möglich. Eine Bebauung mit starkem Publikumsverkehr auf der Westseite des Berliner Ring dürfe an dieser Stelle nicht erfolgen. Notwendig ist dafür eine bessere Anbindung an die Ortsmitte mittels einer Buslinie, wie von der SPD-Fraktion bereits gefordert und der Ausbau des Verbindungsweges vom Auerbacher Bahnhof.

Der vorgelegte Bebauungsplan Dorfmühle für die Erweiterung des Edeka-Markts wird begrüßt. Aber nur mit einer deutlichen Entkopplung der Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Schillerstraße/Wilhelmstraße ist die geplante Maßnahme machbar, so Vorsitzender Jürgen Kaltwasser. Die Gesamtsituation in diesem Bereich mit Linksabbiegern auf den Parkplatz, kreuzende Radfahrer und Bushaltestelle sei zu entschärfen.

Die SPD Auerbach fordert deshalb, nur noch die bestehende Zu-und Abfahrt auf den Parkplatz, im Bereich des Getränkemarktes, zu nutzen. Ferner sei zu prüfen, ob der Radweg entlang der Bahnlinie bis zum Bahnhof verlängert werden könne. Durch den Neubau der Gleisanlage und Oberleitung ist auf der Ostseite der Bahn zusätzlicher Raum vorhanden. Bevor im Frühjahr viele Besucher zum Fürstenlager kommen und sich damit die Parkplatzsituation wieder zuspitzt, sollten weitere Maßnahmen erfolgen. Hierzu zählt die SPD auch eine Verbesserung beim Shuttlebus, der im städtischen Haushalt wieder eingeplant ist, und vom Aldi-Parkplatz am Berliner Ring fährt.

Wo bleibt aber die Auswertung der Erprobungsphase 2019?, fragt Ralph Stühling. So seien sicherlich eine verbesserte Beschilderung der Shuttle-Parkplätze ab der Autobahn und weitere Maßnahmen notwendig für einen besseren Zuspruch. Auch die Parkplätze im Bereich des Bürgerhauses Kronepark seien bereits heute nicht ausreichend. Da der Neubau des Lidl-Marktes vorerst nicht erfolgt, müsse von der Stadt die gesamte Parkplatzsituation in Auerbach dringend überprüft werden und ein modernes Parkplatz-Leitsystem errichtet werden, so die SPD Auerbach.

Für die Neugestaltung des Bahnhofs-Vorplatz stehen in diesem Jahr Haushaltsmittel bereit. Eine Planung liegt bisher nicht vor, „obwohl bereits vor über einem Jahr Vorschläge zur Gestaltung in den Ortsbeirat Auerbach eingebracht wurden“, schreiben die Sozialdemokraten. Das Projekt steht für Rolf Schulz und die SPD Auerbach weiterhin ganz oben auf der Agenda.

Zudem sei der Stand im Anerkennungsverfahren Luftkurort vollkommen offen. Im vergangenen Jahr wurde vom RP Kassel das seit 1955 bestehende Prädikat überprüft. Eine Ergebnis oder Sachstand liegt den politischen Gremien bisher nicht vor. red

