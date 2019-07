SPD mit zwei Vorschlägen zur Wormser Straße

Bensheim.Die unbefriedigende Verkehrssituation in der Wormser Straße ist nach eigenem Bekunden schon lange ein Thema für die Bensheimer SPD. Insbesondere die ständigen Verkehrsstaus auf der B 47 in Richtung Innenstadt bremsten nicht nur das Fortkommen der Verkehrsteilnehmer, sondern führten auch zu erheblicher Umweltbelastung durch die stehenden Autokolonnen.

Im Rahmen der Bebauung des ehemaligen EKZ-Geländes soll die kaum genutzte Fußgängerunterführung nahe der Moselstraße zugeschüttet werden. Die Fußgänger-Bedarfsampel für die Überquerung der Wormser Straße an gleicher Stelle sei jedoch naturgemäß nicht synchronisiert mit der Kreuzungsampel Wormser Straße/Fabrikstraße.

Bei der Neubebauung des alten EKZ-Geländes bekomme diese Überquerung eine noch wichtigere Bedeutung als Schulweg. Daher sollte in diesem Zusammenhang im Bereich Wormser Straße/Moselstraße eine richtige Kreuzungsampel installiert werden, wobei der zugehörige Fußgängerüberweg dort integriert werden müsste unter Wegfall der bisherigen Bedarfsampel. Dies würde auch eine synchronisierte Schaltung („grüne Welle“) mit der Ampel an der Fabrikstraße ermöglichen, so die SPD.

Für die Kreuzung Wormser Straße/Fabrikstraße hat Walther Fitz im Ortsbeirat Bensheim-West einen Verbesserungsvorschlag vorgetragen. Wenn die von Westen kommende Linksabbiegerspur in die Baustraße entfalle, dann könnten getrennte Spuren für Geradeausverkehr und Abbiegeverkehr in die Fabrikstraße eingerichtet werden.

Der Geradeausverkehr in der Wormser Straße Richtung Stadtmitte würde dann nicht mehr durch Rechtsabbieger in die Fabrikstraße eingebremst werden. Bisher müssen dort die Rechtsabbieger auf Fußgänger warten, die gleichzeitig die Fabrikstraße an der Ampel überqueren dürfen.

Wormser Straße generell entlasten

Eine ähnliche Lösung mit verschwenkter Geradeausspur und getrennter Rechtsabbiegespur habe sich ja an der Kreuzung Berliner Ring/Robert-Bosch-Straße bisher schon lange bewährt und sollte auch in der Wormser Straße realisierbar sein.

Langfristig müsse es aber auch ein Ziel sein, die Wormser Straße generell zu entlasten, etwa indem der aus Westen kommende Verkehr in Richtung Heppenheim über andere Wege geleitet werde. wf

