SPD-Mitglieder fordern mehr Infos

Bensheim.In einer Zeit, in der sich Nachrichten – ob gut oder schlecht, ob richtig oder falsch – in Windeseile in der Öffentlichkeit verbreiten, können es sich gerade Parteien nicht leisten, diesem Marktplatz der Informationsverteilung fern zu bleiben.

Die SPD hat damit offenbar ein Problem. Nicht nur auf Bundesebene, auch vor Ort, wie die Diskussion in der Mitgliederversammlung der Bensheimer

...