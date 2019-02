SPD-Sitzung im Zeichen Europas

Die Bensheimer SPD bereitet sich auf die Europawahl am 26. Mai vor. © dpa

Bensheim.Am Montag, 11. Februar, um 19 Uhr trifft sich der Vorstand der SPD Bensheim zu seiner monatlichen Sitzung im Hotel Felix. Dabei wird die Europawahl am 26. Mai den Schwerpunkt der Sitzung bilden, wie Vorsitzende Christiane Lux mitteilt.

Vor allem soll über den Ablauf der Wahlvorbereitungen diskutiert werden. Das Thema Europa wird aber auch beim traditionellen Heringsessen eine Rolle spielen, das am 6. März in der Weinstube Mohr stattfindet. Dabei ist die Bevölkerung aufgerufen, ihre Ideen und Meinungen im Rahmen eines „Speakers-Corners“ zum Besten zu geben. Die Vorbereitungen dazu werden ebenso besprochen wie letzte Details zur Mitgliederversammlung am 21. Februar. Ferner gibt die Fraktionsvorsitzende Eva Middleton einen Überblick über die derzeit aktuellen Themen in der Bensheimer Kommunalpolitik. Interessierte Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019