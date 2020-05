SPD spricht über den Marktplatz

Bensheim.Heute, Dienstag (12.), treffen sich die Mitglieder der SPD-Fraktion um 19 Uhr zu ihrer wöchentlichen Fraktionssitzung, die wie immer momentan per Videochat abgehalten wird.

Märkte zogen schon immer alle Menschen an: Der Bensheimer Marktplatz ist und war der zentrale Platz in Bensheim, dessen Geschichte bis in das Mittelalter zurückreicht. Dort finden auch heute noch der Wochenmarkt statt und andere Veranstaltungen statt.

Dass Bürger an der Gestaltung „ihres“ Marktplatzes interessiert sind und mitgestalten möchten, zeige die Teilnahme an den Bürgerversammlungen zum „Marktplatz der Zukunft“ im Jahr 2019. Pandemiebedingt ist der Zeitplan des städtebaulichen Wettbewerbs zum Neubau des Haus am Markt jetzt nicht mehr einzuhalten.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion fragen sich, wie in der Übergangszeit ohne Haus am Markt und ohne Großveranstaltungen wie das Bürgerfest und das Winzerfest eine Belebung des Marktplatzes, der gesamten Innenstadt erreicht werden kann? Hier seien zeitnahe Aktionen und Ideen gefragt, damit sich die coronabedingten Änderungen des Einkaufsverhaltens sich nicht verfestigten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.05.2020