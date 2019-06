SPD spricht über Meerbachsportplatz

Bensheim.Die SPD-Fraktion trifft sich heute (18.) um 19 Uhr im Hotel Felix (Dammstraße 46). Die Ausschussmitglieder werden von den Sitzungen berichten. Der Bebauungsplan Meerbachsportplatz beinhaltet nach Ansicht der SPD Diskussionsbedarf: Die Anzahl der unterirdischen Parklätze wurde drastisch gesenkt und auch die oberirdischen Parkplätze, die an der B 3 entlang entstehen sollen, weichen von der ehemaligen Vorlage ab.

Auch die Vorgaben der Stellplatzsatzung werden nicht erfüllt. „Sind nun die Änderungen so entscheidend, dass eine Neuplanung in Angriff genommen werden soll, was aber leider zu großen Zeitverschiebungen führen würde?“, fragten die Sozialdemokraten. Dieses will die SPD-Fraktion vermeiden. Das Ergebnis der Aussprache wird dann zum entsprechenden Abstimmungsverhalten in der Stadtverordneten am 27. Juni führen. red

