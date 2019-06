SPD tagt heute im Weiherhaus-Stadion

Bensheim.Die SPD-Fraktion trifft sich am heutigen Dienstag (4.) um 18.30 Uhr im Weiherhaus-Stadion zur Einweihung des Beachfeldes. Im Anschluss findet die Fraktionssitzung im Vereinsheim der TSV Auerbach statt.

Die SPD-Fraktion beschäftigte sich vor Kurzem mit der finanziellen Situation der Bensheimer Sparkasse. Es wurde festgestellt, dass die SPD Wert auf eine ausreichende Rücklagenbildung der Sparkasse legt, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Instituts zu sichern. Darauf wurde in der Vergangenheit gut geachtet. Jetzt ist es aber an der Zeit, die Trägerkommunen am Erfolg der Sparkasse zu beteiligen.

Aktuell bereiten sich die Ortsbeiräte und Fraktionsmitglieder auf die Sitzungen der Ausschüsse und Ortsbeiräte vor. Umfangreiche Unterlagen sind zu sichten und abzustimmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.06.2019