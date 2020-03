SPD tauscht sich virtuell aus

Bensheim.Die Mitglieder der SPD-Fraktion treffen sich heute (24.) wieder um 19 Uhr per Videokonferenz zu ihrer wöchentlichen Fraktionssitzung. Nachdem man am 17. März erste positive Erfahrungen mit dieser Konferenzform gesammelt hat, wurde entschieden, diese Form des Meinungsaustausches bei Fraktionssitzungen in Zeiten der Corona-Krise beizubehalten.

Thema Einzelhandel

Heute werden die Auswirkungen zur Eindämmung der Corona-Krise auf kommunaler Ebene besprochen. Das Coronavirus krempelt den Alltag in Bensheim zunehmend um: Die gesamte Innenstadt liegt verwaist da. Wie geht es mit den Einzelhändlern und Dienstleistern der Innenstadt weiter? Hilfe vom Bund ist angekündigt, wie könne hier vor Ort geholfen werden?

Auch über eine mögliche Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wird informiert. Wie geht es mit der politischen Arbeit unter diesen erschwerten Bedingungen in Bensheim weiter? Werden in Zukunft neue Möglichkeiten zur Abstimmen Einzug haben? „Vielen Fragen, die Antworten warten“, schreibt die SPD. red

