SPD trifft sich heute bei der GGEW

Bensheim.Heute (6.) ist die SPD-Fraktion zu Gast bei der GGEW AG. Gemeinsam mit dem Vorstand möchten die Kommunalpolitiker über aktuelle Themen diskutieren. Auf der Themenliste steht die allgemeine wirtschaftliche Lage des Unternehmens samt seinen Tochterunternehmungen, Photovoltaik gegen Windkraft, Carsharing, Ladestationen zur Elektromobilität, GGEW net und der Modellversuch in Fehlheim.

Im Anschluss wird das Thema Haus am Markt diskutiert. Die SPD erinnert erneut an ihren Antrag in der Stadtverordnetenversammlung im März 2017: Abriss ohne mehrgeschossigen Neubau. Ein Gestaltungswettbewerb sollte Ideen für die Freifläche erarbeiten. Eine öffentliche Toilettenanlage, ein Flachbau mit Café wurde von der SPD vor zwei Jahren beantragt. Die SPD trifft sich um 19 Uhr bei der GGEW in der Dammstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.08.2019