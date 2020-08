SPD trifft sich heute in Fehlheim

Bensheim.Heute (11.) trifft sich die SPD im Rahmen ihrer Sommertour in Fehlheim. Dort werden die Zuwachsflächen zwischen Fehlheim und Schwanheim begutachtet, die die SPD zugunsten einer „Südstadt“ abplanen möchte. „Diese ökologisch wertvollen Flächen eignen sich nicht, der Wohnungsnot in Bensheim zu begegnen. Wir brauchen Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, so Fraktionsvorsitzende Eva Middleton.

Anschließend werden die Fraktion und Gäste sich das neue Baugebiet im Norden Fehlheims anschauen. Auch die Erwägungen in Hinsicht auf einen gemeinsamen oder zwei eigene Kindergärten für die Stadtteile Schwanheim und Fehlheim werden Teil der Gespräche am heutigen Dienstagabend sein.

Gäste sind willkommen, die Fraktion trifft sich um 19 Uhr am südöstlichen Ende der Bensheimer Straße in Fehlheim. red

