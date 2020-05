SPD-Vorstand bespricht sich

Heimatgeschichte

Hugenotten fanden im Lautertal eine neue Heimat

Der Stammvater hieß Philipp Balthasar Beau Mont und stammte aus Frankreich. In Reichenbach wurde sein romanischer Name zuerst in Baumong, dann Baumung und schließlich in Baumunk eingedeutscht. Vielen seiner Nachfolger erging es ...