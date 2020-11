SPD will alte Gräben zuschütten

Bensheim.Die Wahl von Christine Klein zur neuen Bensheimer Bürgermeisterin hat nicht nur das kommunalpolitische Gefüge der Stadt ziemlich auf den Kopf gestellt, sie hat im Vorfeld auch innerhalb der örtlichen SPD für Wirbel gesorgt. Klein ist SPD-Mitglied, war aber parteiunabhängig in den Bürgermeister-Wahlkampf gegangen. Seitens der Partei hatte es weder eine Wahlempfehlung noch eine Unterstützung für Klein gegeben.

Das hatte in der Mitgliederversammlung der SPD im September zu heftigen Debatten geführt, die letztlich nach der gewonnenen Wahl von Christine Klein zum Rückzug von Christiane Lux als Ortsvereinsvorsitzende und der Rückgabe ihres Mandats in der Stadtverordnetenversammlung führte.

Nun trafen sich die Mitglieder des Ortsvereins erneut, wobei es in der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Kolpinghaus vorrangig um die Verabschiedung der Kandidatenlisten für die Kommunalwahl im März 2021 ging.

Aber die altgedienten Sozialdemokraten – wie der ehemalige Bergsträßer Landrat Dietrich Kaßmann und Heinz-Jürgen Schocke – wollten nicht ohne Replik auf die jüngsten Ereignisse einfach zur Tagesordnung zurückkehren.

So stellte Kaßmann zu Beginn der vom kommissarischen Vorsitzenden Jürgen Kaltwasser geleiteten Versammlung den Antrag, über den historischen Wechsel in Bensheim und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die SPD zu sprechen. Er sprach von einer „schwierigen Gemengelage“ in der Partei und in Bensheim und man könne nicht so tun, als sei nichts gewesen.

Den Antrag nahm die Versammlung an, wollte ihn aber entgegen dem Wunsch von Kaßmann erst nach der Verabschiedung der Kandidatenlisten behandeln. Insofern konnte Christine Klein, die zur Versammlung gekommen war, aber kurz danach wegen eines weiteren Termins wieder gehen musste, die offenkundigen Bemühungen der SPD für ein Aufeinanderzugehen nicht verfolgen.

Veränderte Stimmungslage

Schocke wies auf die veränderte Stimmungslage in der Stadt hin. Die Zeit der CDU in Bensheim sei wohl abgelaufen, „nicht weil wir so gut waren, sondern weil die Christdemokraten müde geworden sind“. Für die SPD ergäbe sich daraus die Chance, neue Mehrheiten zu finden, appellierte er an die Mandatsträger, offen zu sein und mutig nach vorne zu schauen, „ohne große Knüppel“.

Auch Dietrich Kaßmann sah einen Wendepunkt und die Chance der SPD, wenn man den neuen Weg mit Klein mitgehe. Dann dürfe man aber nicht so weitermachen, wie in den vergangenen drei Monaten. Um die Crew zu vergrößern und zu verstärken, rief er dazu auf, als SPD einen Aufruf zu starten, um junge Menschen und auch Nichtmitglieder zum Mitmachen zu bewegen.

Eine Botschaft, die Jürgen Kaltwasser gerne aufnahm. Er war zu Beginn der Versammlung nochmals auf das historische Ereignis der Bürgermeisterwahl eingegangen. Erstmals werde ab 15. Dezember eine Frau auf dem Bürgermeisterstuhl im Rathaus sitzen und erstmals sei es jemand mit einem roten Parteibuch. Auch komme es nicht alle Tage vor, dass ein Amtsinhaber abgewählt werde.

Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit und holte mit einem Blumenstrauß das nach, was am Wahlabend nicht möglich gewesen sei. Am Ende fügte Kaltwasser hinzu: „Erst das Rathaus in Bensheim, dann die Staatskanzlei in Wiesbaden und schließlich Berlin“.

Christine Klein dankte für die Glückwünsche und die Blumen, die gerade recht kämen, da die ersten Sträuße schon langsam verwelken würden. Auch für sie sei der Wahlsieg überraschend gewesen, aber sie habe sich darüber gefreut, dass ihr das Vertrauen geschenkt wurde. Die große Zerrissenheit in der Bevölkerung und die Entwicklung der Stadt ohne erkennbare Planung habe sie motiviert. Das wolle sie ändern mit einer Stadtentwicklungsplanung für die Innenstadt und einer Mobilitätsplanung, mit der sie schon 2008 angetreten sei.

Sie freue sich darauf, am 15. Dezember in die Sachpolitik einsteigen zu können. Sie werde nicht nur die Themen aufgreifen, mit denen sie angetreten ist, sondern auch mit einer starken Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung mitnehmen. Sie wolle parteiunabhängig mit allen Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten zusammenarbeiten. Dazu gehöre auch einmal im Monat eine sogenannte „Elefantenrunde“ mit allen Fraktionsvorsitzenden.

