Anzeige

Bensheim.In Bensheim wird weiterhin fleißig gebaut. So soll nun auch Wohnbebauung auf dem Gelände der Schüttgutspedition an der Ecke Brückweg/Schillerstraße in Auerbach möglich gemacht werden. Auf dem Grundstück sollen vier Mehrfamilienhäuser mit einer noch nicht bekannten Anzahl von Wohnungen entstehen.

Die Bensheimer SPD-Fraktion wird in der nächsten Stadtverordnetenversammlung beantragen, dass der Anteil von Sozialwohnungen dort auf 30 Prozent festgelegt wird. Momentan sei der Bebauungsplan, über den die Stadtverordneten am 22. März entscheiden sollen, in diesem Punkt noch vage.

„Der ursprüngliche Entwurf erwähnt zwar grundsätzlich sozialen Wohnbau, gibt aber keine genauen Vorgaben. In der Vergangenheit, etwa beim EKZ-Gelände oder dem Gelände der alten Brotfabrik, hat dies zu einer stetigen Verringerung der Anzahl an Sozialwohnungen im Laufe des Planungsverfahrens geführt. Wir möchten mit unserem Antrag klare Verhältnisse schaffen und einen verbindlichen Anteil von Sozialwohnungen für Investoren festlegen“, erklärt Fraktionsvorsitzende Eva Middleton.