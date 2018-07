Anzeige

Bensheim.Am Montag (16.) um 19 Uhr trifft sich der Vorstand der SPD Bensheim wieder zu seiner monatlichen Vorstandssitzung im Hotel Felix. Im Mittelpunkt der Sitzung wird diesmal eine Diskussion über die Analyse zur Bundestagswahl stehen. Eine solch tiefgreifende Analyse nach einer Wahl sei bisher noch nicht durchgeführt worden. Umso interessanter seien deshalb die Erkenntnisse, zu denen die damit befasste Arbeitsgruppe gekommen ist.

Zudem werden der Flüchtlingskompromiss und die Situation der Koalition diskutiert. Sind die erreichten Ergebnisse tragfähig und werden sie die langfristige Stabilität der Koalition gewährleisten können?

Am 4. August wird die SPD anlässlich des Kita- und Schulstarts einen Infostand in der Fußgängerzone mit kleinen Präsenten für die Kinder anbieten. Organisatorische Details dazu sollen ebenfalls an diesem Abend geklärt werden.