Speisehaus Büttner feiert 50-Jähriges

Bensheim.Der Griesel ist ein historisches Bensheimer Viertel, in dem immer auch Gast- und Weinstuben eine große Rolle spielten. Erinnert sei hier nur an das 1921 von Korkenschneider Faustino Clara eröffnete Restaurant „Zur spanischen Weinstube“, später Weinstube Clara, das ein beliebter Treffpunkt und Hausadresse der Grieseler Rote Funken war, bevor es 2014 endgültig geschlossen wurde.

Nicht ganz so weit zurück geht die Geschichte des Speisehauses Büttner – aber ein halbes Jahrhundert ist es bereits eine von den Bensheimern geschätzte Adresse für gute deutsche Küche. Vor fast genau 50 Jahren, am 19. Juli 1969, eröffnete das Ehepaar Andreas und Monika Büttner neben der eigenen Metzgerei in der Lammertsgasse ihr Speisehaus.

Die Metzgerei gibt es seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr, und auch das Gebäude wurde durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt. Das Lokal wurde 1991 einige Meter um die Ecke, an der Grieselstraße 13, neu eröffnet und später auch um einen kleinen Freisitz an der Straße ergänzt. Zum 15. August 2012 übernahm Rudolf Büttner das Lokal von seinem Vater und führt es seitdem mit Ehefrau Conny als „das Speisehaus mit der Frischeküche“.

Der gelernte Koch wird in der Küche von Jungkoch Sebastian Schwarz unterstützt und bringt hier nur frische Produkte aus der Region auf den Tisch. Großen Wert legt Rudolf Büttner darauf, dass sämtliche Fleisch- und Fischprodukte in der Pfanne zubereitet werden. Nicht nur die Stammgäste wissen das zu schätzen und nutzen gerne den Mittagstisch. Beliebt ist das Speisehaus Büttner auch als Veranstaltungsort für Familienfeiern. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.07.2019