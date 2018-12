Spende an das Familienzentrum

Bensheim.Im September hatte der Soroptimist-Club Bensheim-Heppenheim mit Gästen eine erste Afterworkparty in einer Gaststätte in der Fußgängerzone gefeiert. In guter Atmosphäre ergaben sich neben der entspannten Erholung beim Sekt so manches interessante Gespräch und neue gute Kontakte. Aus dem Erlös der Veranstaltung übergaben Clubpräsidentin Barbara Fuchs und Vizepräsidentin Nina Behrens jetzt der Vorsitzenden des Bensheimer Familienzentrums Birgit Siefert eine Spende. red/Bild: Soropmist-Club

