Spende an den Hospizverein

Bensheim.Wer sich vor Weihnachten im Friseursalon „Haarteam by Sylvia Sander“ in der Rodensteinstraße in Bensheim etwas Gutes für sein Haar gönnte, tat gleichzeitig auch etwas Gutes für das Hospiz in Bensheim. Von jeder verkauften Kurpackung gingen fünf Euro als Spendenanteil an den Hospizverein. Da zwei Spendenhäuschen aufgestellt wurden, nahmen viele Kunden dies zum Anlass, auch ohne Kauf das Spendenhaus zu füllen. Hospiz-Leiterin Sandra Scheffler konnte jetzt eine Spende in Höhe von 1000 Euro vom Friseurteam entgegennehmen. tn

