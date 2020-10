Spende an den Verkehrsverein überreicht

Bensheim.Die Bäckerei Rauen gibt in ihren 18 Filialen die Mehrwertsteuersenkung nicht an ihre Kunden direkt weiter, sondern sammelt das Geld, um dann eine größere Summe zu spenden. Annähernd 20 000 Euro kamen so schon zusammen, mit denen die unterschiedlichsten Einrichtungen im Kreis Bergstraße bedacht werden konnten.

Am Montagmorgen hatten Hans-Peter und Daniel Rauen den Vorsitzenden des Verkehrsvereins Bensheim, Bürgermeister Rolf Richter, und den kommissarischen Geschäftsführer, Thomas Herborn, in die Filiale in der Fußgängerzone eingeladen. Mitgebracht hatten die Bäcker 1992,21 Euro, mit denen sie die vielfältigen Aufgaben des Verkehrsvereins finanziell unterstützt wollten. Bis Jahresende, so lange ist die Mehrwertsteuersenkung geplant, soll die Aktion „Unterstützung ist Mehrwert“ auf jeden Fall noch laufen, so Rauen.

Unser Bild zeigt von links Thomas Herborn, Daniel und Hans-Peter Rauen sowie Bürgermeister Rolf Richter. df/

