Spende an die Bürgerstiftung

Bensheim.Auch in herausfordernde Zeiten hält man bei Dentsply Sirona die Tradition der jährlichen Weihnachtsspende hoch. Kurzarbeit und Homeoffice zum Trotz spenden die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung am Standort Bensheim 5000 Euro. In diesem Jahr kommt das Geld der Bürgerstiftung Bensheim zugute.

„An andere denken, sich bewusst machen, dass man zu den Glücklichen im Leben gehört und das Bedürfnis etwas an diejenigen zurückgeben, die nicht so viel Glück hatten, das ist der Geist der jährlichen Weihnachtsspende von Dentsply Sirona am Standort Bensheim“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die alljährliche Weihnachtsspende für eine karitative Organisation ist für die Mitarbeiter eine Herzensangelegenheit. Den diesjährigen Spendenbetrag stockt die Geschäftsleitung noch einmal deutlich auf: Die Bürgerstiftung Bensheim kann sich über insgesamt 5000 Euro freuen.

Dieses Jahr war besondere Kreativität beim Spendensammeln gefragt. Die traditionellen Spendenboxen an den Eingangspforten zum Bensheimer Unternehmensgelände und beim traditionellen Nikolaus-Essen in der Kantine wurden durch eine Online-Spendenplattform ergänzt. So konnten auch die Mitarbeiter, die wegen der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen von zu Hause aus arbeiten an der Spendenaktion teilnehmen.

„Wir sind stolz darauf, dass sich unsere Mitarbeiter auch unter den gegebenen Umständen engagieren und regionale Initiativen mit einer Spende unterstützen. Wir freuen uns daher, mit dem Aufstocken der Spende auch in diesem Jahr die Verbundenheit von Dentsply Sirona – einem der größten Arbeitgeber an der Bergstraße – zur Region zu zeigen“, sagt Jan Siefert, Geschäftsführer bei Dentsply Sirona in Bensheim.

Matthias Koch und Gregor Walter, Personalverantwortliche am Standort Bensheim, überreichten die Spende gemeinsam mit Michael Martin, Betriebsratsvorsitzender von Dentsply Sirona in Bensheim, am Montag an Stadtrat Adil Oyan als Vertreter der Bürgerstiftung Bensheim.

Die Stiftung wurde 2009 ins Leben gerufen mit dem Zweck, Projekte zu fördern, die von Institutionen oder Gruppen in Bensheim getragen und durchgeführt werden. Der Verein „Active Learning“ unterstützt beispielsweise sozial benachteiligte Kinder bei ihren täglichen Lernprozessen.

Der Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, die an Integrationskursen teilnehmen oder einen besonderen Förder- und Unterstützungsbedarf haben. Auch kulturelle Veranstaltungen, wie das OpernAir der schönsten Opernmelodien 2019, werden finanziell unterstützt. red

