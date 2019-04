Spende für das Bensheimer Netz

Bensheim.1250 Euro für das Bensheimer Netz: Die Mittwochssportler haben auch in diesem Jahr einen Teil der Einnahmen aus ihrem Neujahrskonzert mit der Deutschen Philharmonie Merck an das Bensheimer Netz gespendet. Petra Rettig stellte bei der Spendenübergabe im Rathaus im Beisein von Bürgermeister Rolf Richter die Arbeit des Bensheimer Netzes vor, das Hilfestellung für hilfsbedürftige oder in Not geratene Bensheimer Bürger leistet.

Dazu gehören zum Beispiel die Sammlung und kostenlose Abgabe von Schulranzen über die DRK-Kleiderkammer oder das beliebte Neujahrsessen. Außerdem gibt es an der Alten Faktorei einen besonderen Briefkasten, der für Menschen gedacht ist, die den direkten Kontakt mit Ansprechpartnern scheuen, aber Hilfe benötigen oder auf den Hilfebedarf einer anderen Person aufmerksam machen möchten. Die Gruppe der Mittwochssportler gibt es seit 1981, die im Laufe der Zeit stetig größer wurde und sich regelmäßig trifft, um gemeinsam Sport zu treiben. 2007 wurde offiziell der Verein gegründet. Seit vielen Jahren organisieren die Mittwochssportler das Neujahrskonzert mit der Philharmonie Merck, dessen Erlös stets Bensheimer Institutionen gespendet wird. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019