Bensheim.Das Aktivcenter Alleinerziehender, ein gemeinnütziges Projekt beim Bildungswerk der hessischen Wirtschaft (BWHW) in Bensheim, hilft Alleinerziehenden, Familie und Beruf zu vereinen und den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu finden.

Hinter dem Projekt steht das Kommunale Jobcenter des Kreises Bergstraße Neue Wege. Jetzt hat das Aktivcenter dem Kinderbetreuungsprojekt Benoki (Betreuungs-Notdienst für Kinder) des evangelischen Dekanats Bergstraße eine Spende überreicht. Gesammelt wurde das Geld an einer von den Alleinerziehenden organisierten und wöchentlich mittwochs in den Räumen des Bildungswerks für Mitarbeiter und Teilnehmern an Kursen im Haus aufgebauten Snackbar. Geboten wurde dort eine große Auswahl warmer und kalter Speisen. Das Angebot war kostenfrei, Spenden wurden gerne entgegengenommen.

Nun ist das so zusammengekommene Geld im großen Kreis und im Beisein von Teilnehmerinnen an dem Projekt, des Bildungswerks der hessischen Wirtschaft und von „Neue Wege“ an Benoki in den Räumen des BWHW übergeben worden.