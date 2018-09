Spende für den neuen Gemeindebus

Bensheim.Die Miniaturausgabe gibt es schon mal, nun muss der neue Gemeindebus von Sankt Georg noch ins Rollen kommen.

Die Anschaffung ist dringend erforderlich, ist das alte Gefährt, das vorwiegend von der KJG genutzt wird, doch mittlerweile in die Jahre gekommen. 150 Euro für den „Bulli“ konnte Monika Hess, Leiterin des Familienzentrums Sankt Albertus, gemeinsam mit Hardy Hegenbarth am Dienstag Pfarrer Thomas Catta überreichen. Über das Modell in Rot-Weiß als symbolisches Geschenk freute sich der Stadtpfarrer ebenso wie über den Betrag.

Als Kulisse für die Spendenübergabe diente „Nepomuk“ – der übergroße Mosaik-Drache im Außengelände der Kindertagesstätte, der längst zu einem Wahrzeichen der Einrichtung an der Heidelberger Straße geworden ist.

Das Geld ist bei einer von der Albertus-Kita durchgeführten Versteigerungsaktion im Rahmen des Pfarrfestes zusammengekommen. An das diesjährige Motto „Nach Herzenslust“ anknüpfend, wurden die prachtvollen und fantasievollen Herzen während des Pfarrfestes gefertigt. Die Rohlinge aus Gips wurden von Kindern und Erwachsenen den ganzen Sonntag über farbenfroh und fantasievoll gestaltet.

Die kleinen Kunstwerke brachten Harry und Hardy Hegenbarth, die die Versteigerungsaktion moderierten, zum Abschluss des Pfarrfestes unter den Hammer. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.09.2018