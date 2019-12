Spende für die Behindertenhilfe

BENSHEIM.Bei der Firma Herbert Gebäudetechnik in Bensheim ist es guter Brauch, dass auf Weihnachtspräsente für Geschäftspartner und Kunden verzichtet wird. Stattdessen unterstützt das Unternehmen soziale Einrichtungen und Projekte. In dieser Woche erhielt die Behindertenhilfe Bergstraße eine Spende von 5000 Euro. Die Verantwortlichen zeigten sich erfreut über die großzügige Unterstützung und bedankten sich mit weihnachtlichem Kunsthandwerk. Das Treffen bot Gelegenheit, Einblick in die Arbeit zu geben.

Unser Bild zeigt (v.l.): Bernd Herbert, Jürgen Klaban, Künstler in den Reihen der Behindertenhilfe, Jessica Andic, Mitarbeiterin der Behindertenhilfe, Christian Dreiss, Geschäftsführer der Behindertenhilfe, und Frank Herbert. thz/Bild: Zelinger

