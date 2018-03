Anzeige

Bensheim.Jugendarbeit ist wertvoll – aber nicht kostenlos. Seit fast 70 Jahren bitten junge Menschen in Hessen deshalb die Bevölkerung um finanzielle Unterstützung für die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen: Im Rahmen der Jugendsammelwoche, die in diesem Jahr vom 16. bis zum 26. März stattfindet, gehen sie von Haus zu Haus und bitten um Spenden.

Die teilnehmenden Vereine nutzen die Spenden zum Beispiel für neue Spiele und Materialien sowie die Ausstattung von Räumlichkeiten oder um sozial schwachen Kindern die Teilnahme an Freizeiten zu ermöglichen. Einen Anteil von 30 Prozent der Sammelgelder verwendet der Hessische Jugendring zur Organisation der Jugendsammelwoche sowie für überregionale Projekte der Kinder- und Jugendarbeit im Bundesland.

Auch der Nachwuchs in den Bensheimer Vereinen engagiert sich jedes Jahr bei der Sammelwoche. Die Stadtverwaltung hat die Vereine, die in den vergangenen Jahren gesammelt haben, bereits angeschrieben und auf den Termin hingewiesen.