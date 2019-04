Spende für Haus am Höllberg übergeben

Bensheim.Emilia Sparacia (vorn, l.) und Tamara Steffen (vorn, r.) freuen sich, denn die jetzt übergebene Spende von 1200 Euro der Firma RSI Blitzschutzsysteme soll dazu verwendet werden, die Sportgeräte im Fitnessraum im „Haus am Höllberg“ in Auerbach auf Vordermann zu bringen und zum Teil zu ersetzen. Das Geld, so berichtete RSI-Gesellschafterin Elisabeth Möller, ist der Erlös aus der großen Tombola bei der letztjährigen Weihnachtsfeier des Unternehmens. Da man auch im vergangenen Jahr auf Weihnachtspräsente für die Kunden verzichtete, wurde der Betrag aufgerundet und einer sozialen Einrichtung – diesmal dem Verein für Kinderhauserziehung – gespendet. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019