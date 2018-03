Anzeige

Bensheim.Die Hausaufgabehelferinnen an der Hemsbergschule und an der Grundschule Kappesgärten leisten eine seit vielen Jahren wertvolle und sehr geschätzte ehrenamtliche Arbeit an den beiden Schulen.

Initiiert vom städtischen Frauenbüro und vom Migrationsdienst des Caritasverbandes gilt das Angebot als beispielhaftes Integrationsprojekt: Pensionierte Lehrerinnen und andere Frauen, die gerne mit Kindern arbeiten, engagieren sich ehrenamtlich und helfen an mehreren Tagen in der Woche den Grundschulkindern bei den Hausaufgaben. Nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund benötigen Hilfe und Unterstützung, die ihnen das Mitarbeiten und Lernen in der Schule erleichtern.

Jetzt hat der Verein „Einfach helfen“ den Hausaufgabenhilfekindern der Hemsbergschule 300 Euro gespendet. Mit dem Geld werden kleine Belohnungen für die Mädchen und Jungen bezahlt, wenn sie besonders gut gearbeitet haben. Im Sommer ist das mal ein Eis, zu Weihnachten ein kleines Geschenk. ps/Bild: Stadt