Auerbach.Bei der Hauptversammlung der TSV Rot-Weiß Auerbach überreichte Präsident Günther Kuch eine Geldspende an Michael Schütz für dessen Verein „Asiens vergessene Kinder“. Dank der Unterstützung durch Spenden und der Arbeit der Vereinsmitglieder ist es dem kleinen Verein möglich, mit kleinem Budget große humanitäre Hilfe zu leisten und ein enges medizinisches Versorgungsnetz in der Region Myanmar (Asien) aufzubauen. Wer durch eine Spende zum Ausbau der ehrenamtlichen Tätigkeit der Ärzte und Mitarbeiter beitragen möchten, kann sich an den Verein wenden: „Asiens vergessene Kinder“, Spendenkonto: IBAN: DE41 5095 0068 0002 1118 70 Sparkasse Bensheim. red