Spende für Kinderspital in Bethlehem

Bensheim.Ein Zeichen für den Frieden haben Sankt Albertus und Sankt Georg in einer einmaligen und bedeutungsvollen Kunstinstallation von 5000 Tauben in der Stadtkirche gesetzt. Jede Friedenstaube steht für den Aufbruch, jede Taube ist ein Hoffnungszeichen.

Dieses Hoffnungszeichen möchten beide nun sehr konkret in die Welt senden. Aus dem Verkauf von satinierten Friedenstauben bei dem eindrucksvollen Friedenskonzert in der Stadtkirche konnten Kindertagesstätte und Gemeinde einen beachtlichen Betrag von 1000 Euro erzielen. Dieses Geld spenden sie an das Kinderspital in Bethlehem. Das Hospital befindet sich in Bethlehem im besetzten palästinensischem Gebiet. Es ist das einzige ausschließlich auf Kindermedizin spezialisierte Spital im Westjordanland. Behandelt werden alle Kinder bis ins Alter von 14 Jahren, unabhängig ihrer Religion und sozialen Herkunft. Das Caritas Baby Hospital ist ein von einem Verein betriebenes Kinderspital, das aus Spitalgebühren und Spendengeldern finanziert wird. „Diese Spende ist ein greifbares und wahrhaftiges Symbol der Hoffnung, des Aufbruchs und der Sehnsucht nach Frieden, die von Sankt Georg und Sankt Albertus tiefgreifend und nachhaltig gelebt wird“, heißt es in einer Mitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.07.2019