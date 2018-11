Spende für Schule in Indien

BENSHEIM.Die Bensheimer Pfarrei Sankt Laurentius spendet 700 Euro für das Schulprojekt Pratheeksha in Chalil in Indien. Das Geld war der Reinerlös, der während des Gemeindetages erzielt wurde. Jeweils am Christkönigsfest, das die Katholiken am Sonntag vor dem ersten Advent feiern, wird die Gemeinschaft auf diese Weise gepflegt.

Dem Gemeindetag war ein Gottesdienst vorausgegangen, den Kaplan Daniel Kretsch leitete. Die Band „Hier und jetzt“ gestaltete den Gottesdienst musikalisch. Im Pfarrzentrum hatten Mitglieder der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) mittlerweile für das Mittagessen einen Eintopf zubereitet. Die Ministranten backten Waffeln. Der Eine-Welt-Laden, ein Mitmachbasar, Leckereien der KfD-Frauen sowie Wohlfahrtsmarken sorgten für Umsatz. Das Team vom Kindergarten Sankt Winfried lud zum Basteln ein. Maria Blächer zeigte Bilder vom Gemeindeleben als Collagen. Joachim Karner, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, sowie Gisela Stanzeln berichteten davon, wie die Pfarrei das Schulprojekt im Bundesstaat Kerala in Südindien seit Jahren unterstützt.

Schulhaus muss saniert werden

Nach heftigem Monsun-Regen muss das 2003 gebaute Schulhaus saniert werden. Während der tropischen Regenfälle ertranken in der Region mehr als hundert Menschen. Das obere Stockwerk der Schule diente zeitweise als Notunterkunft.

Während des Gemeindetages in der Pfarrei Sankt Laurentius wurden Ideen gesammelt, wie das Pfarrzentrum an der Tannbergstraße renoviert werden könnte. So wurde nicht nur der Zusammenhalt innerhalb von Sankt Laurentius gestärkt, sondern auch die Verbundenheit mit den Menschen in Indien. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018