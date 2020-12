Spende für Wohnungslose

Bensheim.Der Förderverein Hilfen für Wohnungslose freut sich zum Jahresende über eine Spende in Höhe von für die Einrichtung des Zentrums, in dem die Wohnungslosen übernachten und auch lernen können, wieder im eigenen Hausstand zu leben.

Alex Tempels, Generalvertreter der Signal Iduna mit Sitz in Grasellenbach, hatte im Freundeskreis über seine Bereitschaft gesprochen, dieser Personengruppe eine Spende zu kommen zu lassen. Er hat bereits Kontakt zu ähnlichen Stellen im Odenwald und möchte hier an weiterer Stelle helfen. Isabell Ehrhardt, Vorstandsmitglied im Förderverein Hilfen für Wohnungslose, hat sofort reagiert. Das Zentrum wird seit 20 Jahren bewohnt, die Wiedereingliederungsappartements sind also seit 20 Jahren mit wechselnden Bewohnern belegt. Sowohl die Küchen als auch die einfachen Möbel müssen dringend ersetzt werden. Mit einer Spende in dieser Höhe kann ein Appartement wieder neu bestückt werden.

Björn Metzgen, der Leiter des Zentrums, hat Kostenvoranschläge in Auftrag gegeben. Der Förderverein freut sich sehr, mit dieser Spende hier helfen zu können. Das Bild zeigt die Vereinsvorsitzende Elke Ditter mit Alex Tempels. / red

