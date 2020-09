Spende für Wohnungslosenhilfe

Bensheim.Anstelle des ursprünglich geplanten Pfarrfestes erinnerte die katholische Kirchengemeinde Sankt Laurentius am letzten Augustwochenende an ihren Pfarrpatron, den Heiligen Laurentius, der als Diakon im 3. Jahrhundert in der christlichen Gemeinde in Rom wirkte und für seine Liebe zu den Armen bekannt ist.

Bereits im Mittelalter entstand daher der Brauch, am Gedenktag des Heiligen gesegnete Brote an die Armen zu verschenken. Diese Tradition ließ die Pfarrgemeinde in diesem Jahr wieder aufleben.

Die Laurentiusbrote, von der Weststadtbäckerei gebacken und mit einem „L“ aus Mehl geschmückt, wurden in den jeweiligen Gottesdiensten gesegnet, bevor sie gegen eine Spende abgegeben wurden. Eine beiliegende Grußkarte erklärte das Anliegen der Aktion, die einen Erlös von insgesamt 900 Euro einbrachte.

Appartement wird renoviert

Im Namen aller an der Aktion Beteiligten übergaben Heike Schader und Ulrike Meyer die Spende nun an Björn Metzgen, den Leiter des Zentrums der Wohnungslosenhilfe. Dort wird das Geld für die Renovierung eines Appartements verwendet, bei dem die Pfarrgemeinde bereits beim Bau des Zentrums vor 20 Jahren die Einrichtung finanzierte und das deshalb auch nach Laurentius benannt ist.

So wird auch hier eine gute Tradition fortgeführt, heißt es von Seiten der Gemeinde. red/Bild: Gemeinde

