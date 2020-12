Spende in Höhe von 5000 Euro für den Hospiz-Verein

Bensheim.Grund zur Freude hatte am Donnerstagmittag Claudia Mayer, Vorsitzende des Bergsträßer Hospizvereins. Zusammen mit Doris Kellermann war sie zur Firma Helmut Herbert eingeladen, die auch in diesem Jahr wieder auf Weihnachtspräsente für ihre Geschäftskunden verzichtete und stattdessen 5000 Euro dem Hospiz-Verein Bergstraße spendete. Das Geld, so Doris Kellermann, ist nicht nur für die vielfältigen Aufgaben, sondern unterstützt auch den Umzug des Vereins im Januar in die Innenstadt (wir hatten berichtet).

Unser Bild entstand bei der symbolischen Übergabe und zeigt hinten Claudia Mayer und Bernd Herbert sowie vorne Frank Herbert, der Doris Kellermann mit dem Corona-bedingt nötigen Abstand symbolisch einen Umschlag überreicht. df/

