Spendenrekord für Inti Runa

Bensheim.Der Bensheimer Verein „Inti Runa, Hilfe für Bedürftige in Bolivien“ hatte kürzlich zu seiner Jahreshauptversammlung eingeladen. Dabei ging der Vorsitzende Ludwig März in seinem Bericht vor allem auf die Aktionen und Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2018 ein: Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens gab es eine Kalenderausstellung im Rathaus der Stadt Bensheim und im Heppenheimer Landratsamt. Bei beiden Ausstellungen wurde ein Querschnitt der in den vergangenen Jahren produzierten Kalender präsentiert.

Als einmalige Aktion nahm der Verein am Winzerfestumzug teil: Eine bolivianische Volkstanzgruppe brachte in ihren farbenfrohen Originalkostümen südamerikanisches Flair nach Bensheim und machte auf die soziale Arbeit von Inti Runa aufmerksam.

Hauptzweck des Vereins ist seit seines Bestehens, in Bolivien Hilfsprojekte für bedürfte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu unterstützen. Jeder Spendeneuro fließt 1:1 zu den Einrichtungen in Bolivien. Der Großteil des Geldes stammt seit jeher aus der jährlichen Kalenderaktion, die in diesem Jahr zwar wieder insgesamt erfolgreich war, aber bei der trotzdem ein Rückgang des Spendenaufkommens verzeichnet werden musste.

Dies konnte aber die Initiative eines Großspenders mehr als wettmachen: Die Firma Kaiser Ingenieurbau aus Andernach, die 2018 ebenfalls ihr 25-jähriges Jubiläum beging, startete eine Spendenaktion für Inti Runa, die sage und schreibe 18 000 Euro einbrachte. Dies ist die größte Summe, die der Verein bisher im Laufe eines Jahres erhalten hat. Dadurch hat Inti Runa im Jahr 2018 rund 51.000 Euro an Spenden eingenommen, die in die Projekte in Bolivien fließen werden. In erster Linie kommt das Geld Heimen für Straßenkinder zugute.

Bei der Kalenderaktion musste Ludwig März leider weitere schlechte Nachrichten verkünden: Die Druckerei, die den Kalender in der Vergangenheit 20 Jahre umsonst gedruckt hatte, hat angekündigt, ihr Engagement für Inti Runa einzustellen. „Das ist bedauerlich, aber in erster Linie sind wir sehr dankbar dafür, dass wir diese große Unterstützung über so einen langen Zeitraum erhalten haben“, sagte Ludwig März. Der Verein ist derzeit fieberhaft auf der Suche nach einer neuen Druckerei, die den Druck des Kalenders übernehmen würde.

Für Ludwig März ist es eine Herzensangelegenheit, die Kalenderaktion auch in Zukunft weiterführen zu können: „Wir erhalten damit nicht nur einen Großteil der Spenden, sondern haben dadurch auch einen Werbeeffekt für die Arbeit unseres Vereins“, erläutert er.

Für Tipps, wer zukünftig die Kalender drucken könnte, ist der Verein sehr dankbar: Kontakt: ludwig.Maerz@t-online.de. red

Info: Weitere Informationen unter www.intiruna.org

