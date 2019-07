Spendenübergabe an Baby-Hospital

Bensheim.24 junge Christen konnten mit Pfarrer Thomas Catta und Doris Kellermann eine einwöchige Tour durch Israel und Palästina erleben. Die Reise wurde großzügig durch Dr. Jochen Henke unterstützt, dem es wichtig ist, dass sich junge Menschen mit Kultur, Geschichte und Gegenwart Israels auseinandersetzen.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren fasziniert von den heiligen Stätten aber auch dem quirligen Leben Jerusalems, sie lernten in Bethlehem die Geburtskirche aber auch im Caritas-Baby-Hospital das schwere Leben vieler kranker Kinder und ihrer Familien in Palästina kennen. Große Freude machten sie den Mitarbeitern des international unterstützten Krankenhauses mit der Übergabe einer Spende aus dem Erlös des Verkaufs von Friedenstauben der Kita Sankt Albertus beim Eröffnungsgottesdienst der Taubeninstallation in Sankt Georg.

So waren die Kita-Leiterin Monika Hess und die Albertus-Kindergartenkinder zumindest virtuell anwesend, als neben der Spende auch ein Friedensplakat mit einem Foto der Kita-Kinder und mit Segenswünschen aus Bensheim überreicht wurde. red/Bild: Sankt Georg

